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سعر ZARP Stablecoin (ZARP) المباشر لليوم هو USD 0.053365 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.29M . يتم تحديث سعر ZARP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZARP Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.98K - تغيير سعر ZARP Stablecoin خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 61.53M

أداء سعر ZARP Stablecoin (ZARP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.00034237340248606 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0019022007 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0029257574 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.001181910694609714 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00034237340248606 -0.63% 30 يوم $ -0.0019022007 -3.56% 60 يوم $ -0.0029257574 -5.48% 90 يوم $ -0.001181910694609714 -2.16%

تحليل سعر ZARP Stablecoin (ZARP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZARP Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.052796$ 0.052796 $ 0.052796 24 ساعة مرتفع $ 0.054117$ 0.054117 $ 0.054117 عالية طوال الوقت $ 0.058997$ 0.058997 $ 0.058997 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -1.89%

معلومات سوق ZARP Stablecoin (ZARP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: