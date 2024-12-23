سعر ZARP Stablecoin (ZARP)
سعر ZARP Stablecoin (ZARP) المباشر لليوم هو USD 0.053365. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.29M. يتم تحديث سعر ZARP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZARP Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.98K
- تغيير سعر ZARP Stablecoin خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 61.53M
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خلال اليوم، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.00034237340248606 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0019022007 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0029257574 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZARP Stablecoin مقابل USD هو $ -0.001181910694609714 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00034237340248606
|-0.63%
|30 يوم
|$ -0.0019022007
|-3.56%
|60 يوم
|$ -0.0029257574
|-5.48%
|90 يوم
|$ -0.001181910694609714
|-2.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZARP Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
-0.63%
-1.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.
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