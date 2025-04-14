سعر Yoyo (YOYO)
سعر Yoyo (YOYO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOYO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yoyo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.05
- تغيير سعر Yoyo خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yoyo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yoyo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yoyo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yoyo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-36.74%
|60 يوم
|$ 0
|-60.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yoyo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.54%
-31.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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