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سعر YieldFi yToken (YUSD) المباشر لليوم هو USD 1.035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 998.43K . يتم تحديث سعر YUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YieldFi yToken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.35 - تغيير سعر YieldFi yToken خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 964.82K

أداء سعر YieldFi yToken (YUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldFi yToken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldFi yToken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldFi yToken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldFi yToken مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YieldFi yToken (YUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldFi yToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق YieldFi yToken (YUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: