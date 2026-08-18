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سعر YieldFi yPRISM المباشر اليوم هو 1.005 USD. القيمة السوقية لـ YPRISM هي 14,734.33 USD. تابع تحديثات أسعار YPRISM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر YieldFi yPRISM المباشر اليوم هو 1.005 USD. القيمة السوقية لـ YPRISM هي 14,734.33 USD. تابع تحديثات أسعار YPRISM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YPRISM

معلومات سعر YPRISM

ما هو YPRISM

الوثيقة البيضاء لـ YPRISM

الموقع الرسمي لـ YPRISM

اقتصاد توكن YPRISM

توقعات سعر YPRISM

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سعر YieldFi yPRISM (YPRISM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YPRISM إلى USD:

$1.005
$1.005$1.005
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار YieldFi yPRISM (YPRISM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:23:12 (UTC+8)

سعر YieldFi yPRISM اليوم

السعر المباشر لمشروع YieldFi yPRISM (YPRISM) اليوم هو $ 1.005، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YPRISM الحالي إلى USD هو $ 1.005 لكل YPRISM.

يحتل YieldFi yPRISM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,734.33، مع عرض متداول قدره 14.66K YPRISM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YPRISM بين $ 1.005 (أدنى) و$ 1.005 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.005، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.001.

على المدى القصير، تحرك YPRISM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق YieldFi yPRISM (YPRISM)

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

14.66K
14.66K 14.66K

14,664.71325394076
14,664.71325394076 14,664.71325394076

القيمة السوقية الحالية لـ YieldFi yPRISM هي $ 14.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ YPRISM يبلغ 14.66K، مع إجمالي عرض 14664.71325394076. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.73K.

سجل سعر YieldFi yPRISM بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 ساعة منخفض
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 ساعة مرتفع

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

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سجل سعر YieldFi yPRISM (YPRISM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldFi yPRISM مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldFi yPRISM مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldFi yPRISM مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldFi yPRISM مقابل USD هو $ +0.000253 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ +0.000253+0.00%

توقعات أسعار YieldFi yPRISM

YieldFi yPRISM (YPRISM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YPRISM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYieldFi yPRISM (YPRISM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YieldFi yPRISM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر YieldFi yPRISM الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YPRISM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار YieldFi yPRISM.

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نبذة عن YieldFi yPRISM

ما هو السعر الحالي لـ YieldFi yPRISM؟

يتم تداول YieldFi yPRISM بسعر $1.005، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 0.0% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن YPRISM بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 0.0% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان YPRISM يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء YieldFi yPRISM مع رموز Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens؟

ضمن قطاع Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens، يُظهر YPRISM قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ YieldFi yPRISM اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $14734.33، مما يضع YPRISM في المرتبة #--، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $1.005 و$1.005، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول YPRISM؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم YPRISM؟

مع وجود 14664.71325394076 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YieldFi yPRISM

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:23:12 (UTC+8)

تحديثات YieldFi yPRISM (YPRISM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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