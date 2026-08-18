سعر YieldFi yPRISM اليوم

السعر المباشر لمشروع YieldFi yPRISM (YPRISM) اليوم هو $ 1.005، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YPRISM الحالي إلى USD هو $ 1.005 لكل YPRISM.

يحتل YieldFi yPRISM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,734.33، مع عرض متداول قدره 14.66K YPRISM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YPRISM بين $ 1.005 (أدنى) و$ 1.005 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.005، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.001.

على المدى القصير، تحرك YPRISM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق YieldFi yPRISM (YPRISM)

القيمة السوقية $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K إمداد دورة التداول 14.66K 14.66K 14.66K إجمالي العرض 14,664.71325394076 14,664.71325394076 14,664.71325394076

القيمة السوقية الحالية لـ YieldFi yPRISM هي $ 14.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ YPRISM يبلغ 14.66K، مع إجمالي عرض 14664.71325394076. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.73K.