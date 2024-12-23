احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YELPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YELPE.

سعر Yellow Pepe (YELPE) المباشر لليوم هو USD 0.00125111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر YELPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yellow Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.56K - تغيير سعر Yellow Pepe خلال اليوم هو -5.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Yellow Pepe (YELPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yellow Pepe (YELPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yellow Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00125209$ 0.00125209 $ 0.00125209 24 ساعة مرتفع $ 0.0015293$ 0.0015293 $ 0.0015293 عالية طوال الوقت $ 0.00532182$ 0.00532182 $ 0.00532182 تغير السعر (1 ساعة) -2.84% تغير السعر (1يوم) -5.90% تغير السعر (7 أيام) -40.74%

معلومات سوق Yellow Pepe (YELPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: