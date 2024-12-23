سعر Yellow Pepe (YELPE)
سعر Yellow Pepe (YELPE) المباشر لليوم هو USD 0.00125111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M. يتم تحديث سعر YELPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yellow Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.56K
- تغيير سعر Yellow Pepe خلال اليوم هو -5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yellow Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yellow Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.84%
-5.90%
-40.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.
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