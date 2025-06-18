سعر XTP (XTP)
سعر XTP (XTP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.59M. يتم تحديث سعر XTP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XTP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر XTP خلال اليوم هو +5.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.78B
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خلال اليوم، كان سعر XTP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XTP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XTP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XTP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.70%
|30 يوم
|$ 0
|-22.32%
|60 يوم
|$ 0
|-22.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XTP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+5.70%
+5.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.
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