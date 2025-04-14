سعر X World Games (XWG)
سعر X World Games (XWG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.75K. يتم تحديث سعر XWG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق X World Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر X World Games خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.42B
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خلال اليوم، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-38.23%
|60 يوم
|$ 0
|-43.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر X World Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-1.05%
-12.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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