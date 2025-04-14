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سعر X World Games (XWG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.75K . يتم تحديث سعر XWG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق X World Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر X World Games خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.42B

أداء سعر X World Games (XWG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر X World Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.05% 30 يوم $ 0 -38.23% 60 يوم $ 0 -43.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر X World Games (XWG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر X World Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.289575$ 0.289575 $ 0.289575 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -12.94%

معلومات سوق X World Games (XWG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: