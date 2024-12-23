سعر Wrapped XRP (WXRP)
سعر Wrapped XRP (WXRP) المباشر لليوم هو USD 2.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.02M. يتم تحديث سعر WXRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped XRP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.85K
- تغيير سعر Wrapped XRP خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.95M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +0.00883951 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +0.9075100960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +7.4348135330 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +1.6589975316112286 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00883951
|+0.40%
|30 يوم
|$ +0.9075100960
|+40.70%
|60 يوم
|$ +7.4348135330
|+333.40%
|90 يوم
|$ +1.6589975316112286
|+290.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.81%
+0.40%
-11.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
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RM9.9904
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