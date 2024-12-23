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سعر Wrapped XRP (WXRP) المباشر لليوم هو USD 2.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.02M . يتم تحديث سعر WXRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped XRP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.85K - تغيير سعر Wrapped XRP خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.95M

أداء سعر Wrapped XRP (WXRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +0.00883951 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +0.9075100960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +7.4348135330 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XRP مقابل USD هو $ +1.6589975316112286 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00883951 +0.40% 30 يوم $ +0.9075100960 +40.70% 60 يوم $ +7.4348135330 +333.40% 90 يوم $ +1.6589975316112286 +290.54%

تحليل سعر Wrapped XRP (WXRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 24 ساعة مرتفع $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 عالية طوال الوقت $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 تغير السعر (1 ساعة) +2.81% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) -11.80%

معلومات سوق Wrapped XRP (WXRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: