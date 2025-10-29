معلومات سعر Wrapped SOMI (WSOMI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.445062 $ 0.445062 $ 0.445062 24 ساعة منخفض $ 0.486685 $ 0.486685 $ 0.486685 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.445062$ 0.445062 $ 0.445062 24 ساعة مرتفع $ 0.486685$ 0.486685 $ 0.486685 عالية طوال الوقت $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 أدنى سعر $ 0.445062$ 0.445062 $ 0.445062 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -8.12% تغير السعر (7 أيام) -7.50% تغير السعر (7 أيام) -7.50%

سعر Wrapped SOMI (WSOMI) في الوقت الحقيقي هو $0.445537. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WSOMI بين أدنى سعر $ 0.445062 وأعلى سعر $ 0.486685، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWSOMI على الإطلاق هو $ 1.81، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.445062.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WSOMI -0.75% على مدار الساعة الماضية، -8.12% على مدار 24 ساعة، و -7.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped SOMI (WSOMI)

القيمة السوقية $ 19.38M$ 19.38M $ 19.38M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.38M$ 19.38M $ 19.38M إمداد دورة التداول 43.46M 43.46M 43.46M إجمالي العرض 43,464,081.75211995 43,464,081.75211995 43,464,081.75211995

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped SOMI هي $ 19.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WSOMI يبلغ 43.46M، مع إجمالي عرض 43464081.75211995. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.38M.