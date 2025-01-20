سعر Wrapped Pulse (WPLS)
سعر Wrapped Pulse (WPLS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Pulse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.17M
- تغيير سعر Wrapped Pulse خلال اليوم هو -6.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Pulse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Pulse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Pulse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Pulse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.82%
|30 يوم
|$ 0
|-34.74%
|60 يوم
|$ 0
|-25.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Pulse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.54%
-6.82%
-2.63%
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