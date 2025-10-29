معلومات سعر Wrapped Peaq (WPEAQ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.081056 $ 0.081056 $ 0.081056 24 ساعة منخفض $ 0.098225 $ 0.098225 $ 0.098225 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.081056$ 0.081056 $ 0.081056 24 ساعة مرتفع $ 0.098225$ 0.098225 $ 0.098225 عالية طوال الوقت $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 أدنى سعر $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 تغير السعر (1 ساعة) +2.01% تغير السعر (1يوم) +14.91% تغير السعر (7 أيام) +20.58% تغير السعر (7 أيام) +20.58%

سعر Wrapped Peaq (WPEAQ) في الوقت الحقيقي هو $0.097705. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WPEAQ بين أدنى سعر $ 0.081056 وأعلى سعر $ 0.098225، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWPEAQ على الإطلاق هو $ 0.147401، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.058887.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WPEAQ +2.01% على مدار الساعة الماضية، +14.91% على مدار 24 ساعة، و +20.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Peaq (WPEAQ)

القيمة السوقية $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.53M$ 9.53M $ 9.53M إمداد دورة التداول 97.53M 97.53M 97.53M إجمالي العرض 97,532,595.4079472 97,532,595.4079472 97,532,595.4079472

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Peaq هي $ 9.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WPEAQ يبلغ 97.53M، مع إجمالي عرض 97532595.4079472. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.53M.