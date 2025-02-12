سعر Wrapped One (WONE)
سعر Wrapped One (WONE) المباشر لليوم هو USD 0.01539903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped One الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.10K
- تغيير سعر Wrapped One خلال اليوم هو +5.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ +0.0008053 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ -0.0049584968 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ -0.0085339791 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ +0.001072526537826273 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0008053
|+5.52%
|30 يوم
|$ -0.0049584968
|-32.20%
|60 يوم
|$ -0.0085339791
|-55.41%
|90 يوم
|$ +0.001072526537826273
|+7.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.87%
+5.52%
+3.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
W-ONE is "wrapped Harmony ONE", a HRC-20 fungible token minted on Harmony. Harmony’s open, decentralized network is enabled through the use of the native protocol token - Harmony ONE. The token incentivizes and rewards a variety of participants including developers, validators/stakers, investors, and community members who develop, secure and govern the network. In order to use the network, users pay a small transaction fee denominated in the native Harmony token. Harmony’s scalable, high-throughput protocol is powered by a native token which is used for various forms of payment and participation in the protocol (staking, transaction fees, voting & governance). Harmony uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses while allowing them to build open marketplaces of fungible and non-fungible tokens and assets. Furthermore, the upcoming application of zero-knowledge proofs will allow Harmony to become a data sharing platform that can overcome the conflicting problem plaguing many information and data markets: that individual market participants’ have mutual distrust to share data but strong desire to acquire data themselves. The Harmony token will function in the following aspects of the protocol: The token is used for staking, which is necessary to participate in the POS consensus & earn block rewards and transaction fees. The token is used to pay for transaction fees, gas and storage fees. The token is used in voting for on-chain governance of the protocol.
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