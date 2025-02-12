احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WONE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WONE.

سعر Wrapped One (WONE) المباشر لليوم هو USD 0.01539903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped One الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.10K - تغيير سعر Wrapped One خلال اليوم هو +5.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped One (WONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ +0.0008053 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ -0.0049584968 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ -0.0085339791 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped One مقابل USD هو $ +0.001072526537826273 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0008053 +5.52% 30 يوم $ -0.0049584968 -32.20% 60 يوم $ -0.0085339791 -55.41% 90 يوم $ +0.001072526537826273 +7.49%

تحليل سعر Wrapped One (WONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01459371$ 0.01459371 $ 0.01459371 24 ساعة مرتفع $ 0.01673767$ 0.01673767 $ 0.01673767 عالية طوال الوقت $ 0.381054$ 0.381054 $ 0.381054 تغير السعر (1 ساعة) -4.87% تغير السعر (1يوم) +5.52% تغير السعر (7 أيام) +3.90%

معلومات سوق Wrapped One (WONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: