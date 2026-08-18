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سعر Wrapped MANTRA المباشر اليوم هو 0.00469472 USD. القيمة السوقية لـ WMANTRA هي 42,223 USD. تابع تحديثات أسعار WMANTRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wrapped MANTRA المباشر اليوم هو 0.00469472 USD. القيمة السوقية لـ WMANTRA هي 42,223 USD. تابع تحديثات أسعار WMANTRA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WMANTRA

معلومات سعر WMANTRA

ما هو WMANTRA

الموقع الرسمي لـ WMANTRA

اقتصاد توكن WMANTRA

توقعات سعر WMANTRA

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تعلم

شعار Wrapped MANTRA

سعر Wrapped MANTRA (WMANTRA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WMANTRA إلى USD:

$0.00466086
$0.00466086$0.00466086
-0.04%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped MANTRA (WMANTRA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:06:50 (UTC+8)

سعر Wrapped MANTRA اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped MANTRA (WMANTRA) اليوم هو $ 0.00469472، مع تغير بنسبة 3.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WMANTRA الحالي إلى USD هو $ 0.00469472 لكل WMANTRA.

يحتل Wrapped MANTRA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,223، مع عرض متداول قدره 8.99M WMANTRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WMANTRA بين $ 0.00466469 (أدنى) و$ 0.00491451 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.071876، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00466469.

على المدى القصير، تحرك WMANTRA بمقدار -0.93% خلال الساعة الماضية و-13.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.17K.

معلومات سوق Wrapped MANTRA (WMANTRA)

$ 42.22K
$ 42.22K$ 42.22K

$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K

$ 42.22K
$ 42.22K$ 42.22K

8.99M
8.99M 8.99M

8,993,766.427894
8,993,766.427894 8,993,766.427894

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped MANTRA هي $ 42.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.17K. العرض المتداول لـ WMANTRA يبلغ 8.99M، مع إجمالي عرض 8993766.427894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.22K.

سجل سعر Wrapped MANTRA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00466469
$ 0.00466469$ 0.00466469
24 ساعة منخفض
$ 0.00491451
$ 0.00491451$ 0.00491451
24 ساعة مرتفع

$ 0.00466469
$ 0.00466469$ 0.00466469

$ 0.00491451
$ 0.00491451$ 0.00491451

$ 0.071876
$ 0.071876$ 0.071876

$ 0.00466469
$ 0.00466469$ 0.00466469

-0.93%

-3.35%

-13.40%

-13.40%

سجل سعر Wrapped MANTRA (WMANTRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped MANTRA مقابل USD هو $ -0.000162878576451968 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped MANTRA مقابل USD هو $ -0.0011729067 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped MANTRA مقابل USD هو $ -0.0018552326 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped MANTRA مقابل USD هو $ -0.000000004090431215 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000162878576451968-3.35%
30 يوم$ -0.0011729067-24.98%
60 يوم$ -0.0018552326-39.51%
90 يوم$ -0.000000004090431215-0.00%

توقعات أسعار Wrapped MANTRA

Wrapped MANTRA (WMANTRA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WMANTRA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped MANTRA (WMANTRA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped MANTRA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped MANTRA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WMANTRA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped MANTRA.

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المصدر Wrapped MANTRA (WMANTRA)

الموقع الرسمي

الفئة :

Mantra EVM EcosystemWrapped-Tokens

نبذة عن Wrapped MANTRA

ما هو سعر التداول المباشر لـ Wrapped MANTRA اليوم؟

يبلغ سعر تداول Wrapped MANTRA الحالي $0.00469472، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ WMANTRA؟

سجلت WMANTRA حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Wrapped MANTRA اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Wrapped MANTRA تحركًا في السعر بنسبة -3.35%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Wrapped MANTRA اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Wrapped MANTRA بين $0.00466469 و$0.00491451، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped MANTRA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:06:50 (UTC+8)

تحديثات Wrapped MANTRA (WMANTRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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