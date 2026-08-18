سعر Wrapped MANTRA اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped MANTRA (WMANTRA) اليوم هو $ 0.00469472، مع تغير بنسبة 3.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WMANTRA الحالي إلى USD هو $ 0.00469472 لكل WMANTRA.

يحتل Wrapped MANTRA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,223، مع عرض متداول قدره 8.99M WMANTRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WMANTRA بين $ 0.00466469 (أدنى) و$ 0.00491451 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.071876، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00466469.

على المدى القصير، تحرك WMANTRA بمقدار -0.93% خلال الساعة الماضية و-13.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.17K.

معلومات سوق Wrapped MANTRA (WMANTRA)

القيمة السوقية $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K الحجم (24 ساعة) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K إمداد دورة التداول 8.99M 8.99M 8.99M إجمالي العرض 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped MANTRA هي $ 42.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.17K. العرض المتداول لـ WMANTRA يبلغ 8.99M، مع إجمالي عرض 8993766.427894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.22K.