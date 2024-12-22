سعر Wrapped Mantle (WMNT)
سعر Wrapped Mantle (WMNT) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.03M. يتم تحديث سعر WMNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Mantle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.27M
- تغيير سعر Wrapped Mantle خلال اليوم هو -14.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.11M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ -0.19228294525369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ +0.4315312930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ +0.9784063190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ +0.502078288331723 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.19228294525369
|-14.53%
|30 يوم
|$ +0.4315312930
|+38.19%
|60 يوم
|$ +0.9784063190
|+86.58%
|90 يوم
|$ +0.502078288331723
|+79.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Mantle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.45%
-14.53%
-7.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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