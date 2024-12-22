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سعر Wrapped Mantle (WMNT) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.03M . يتم تحديث سعر WMNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Mantle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.27M - تغيير سعر Wrapped Mantle خلال اليوم هو -14.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.11M

أداء سعر Wrapped Mantle (WMNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ -0.19228294525369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ +0.4315312930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ +0.9784063190 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Mantle مقابل USD هو $ +0.502078288331723 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.19228294525369 -14.53% 30 يوم $ +0.4315312930 +38.19% 60 يوم $ +0.9784063190 +86.58% 90 يوم $ +0.502078288331723 +79.96%

تحليل سعر Wrapped Mantle (WMNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Mantle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 تغير السعر (1 ساعة) -2.45% تغير السعر (1يوم) -14.53% تغير السعر (7 أيام) -7.88%

معلومات سوق Wrapped Mantle (WMNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: