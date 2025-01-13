سعر Wrapped IoTex (WIOTX)
سعر Wrapped IoTex (WIOTX) المباشر لليوم هو USD 0.03693772. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WIOTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped IoTex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.13K
- تغيير سعر Wrapped IoTex خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ -0.0087052454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ -0.0034339779 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ -0.004232498735748706 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ -0.0087052454
|-23.56%
|60 يوم
|$ -0.0034339779
|-9.29%
|90 يوم
|$ -0.004232498735748706
|-10.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped IoTex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
+0.04%
-9.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped IoTex on IoTex chain
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