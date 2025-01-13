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سعر Wrapped IoTex (WIOTX) المباشر لليوم هو USD 0.03693772 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WIOTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped IoTex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.13K - تغيير سعر Wrapped IoTex خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped IoTex (WIOTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ -0.0087052454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ -0.0034339779 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped IoTex مقابل USD هو $ -0.004232498735748706 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ -0.0087052454 -23.56% 60 يوم $ -0.0034339779 -9.29% 90 يوم $ -0.004232498735748706 -10.28%

تحليل سعر Wrapped IoTex (WIOTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped IoTex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03565456$ 0.03565456 $ 0.03565456 24 ساعة مرتفع $ 0.03923022$ 0.03923022 $ 0.03923022 عالية طوال الوقت $ 0.273365$ 0.273365 $ 0.273365 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -9.98%

معلومات سوق Wrapped IoTex (WIOTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: