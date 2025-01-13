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سعر Wrapped IMX (WIMX) المباشر لليوم هو USD 1.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WIMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped IMX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 234.64K - تغيير سعر Wrapped IMX خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped IMX (WIMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ +0.00562444 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ -0.4386541250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ -0.0382601250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ -0.366692084445282 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00562444 +0.45% 30 يوم $ -0.4386541250 -35.09% 60 يوم $ -0.0382601250 -3.06% 90 يوم $ -0.366692084445282 -22.68%

تحليل سعر Wrapped IMX (WIMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped IMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24 ساعة مرتفع $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 عالية طوال الوقت $ 3.71$ 3.71 $ 3.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -12.79%

معلومات سوق Wrapped IMX (WIMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: