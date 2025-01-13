سعر Wrapped IMX (WIMX)
سعر Wrapped IMX (WIMX) المباشر لليوم هو USD 1.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WIMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped IMX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 234.64K
- تغيير سعر Wrapped IMX خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ +0.00562444 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ -0.4386541250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ -0.0382601250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped IMX مقابل USD هو $ -0.366692084445282 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00562444
|+0.45%
|30 يوم
|$ -0.4386541250
|-35.09%
|60 يوم
|$ -0.0382601250
|-3.06%
|90 يوم
|$ -0.366692084445282
|-22.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped IMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+0.45%
-12.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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