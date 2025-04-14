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سعر Wrapped HYPE (WHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.11M . يتم تحديث سعر WHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped HYPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped HYPE خلال اليوم هو -7.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.20M

أداء سعر Wrapped HYPE (WHYPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ -1.26531633024856 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ +1.7063356380 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.26531633024856 -7.60% 30 يوم $ +1.7063356380 +11.09% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped HYPE (WHYPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped HYPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 14.98$ 14.98 $ 14.98 24 ساعة مرتفع $ 16.65$ 16.65 $ 16.65 عالية طوال الوقت $ 25.53$ 25.53 $ 25.53 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -7.60% تغير السعر (7 أيام) +53.57%

معلومات سوق Wrapped HYPE (WHYPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: