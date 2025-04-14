سعر Wrapped HYPE (WHYPE)
سعر Wrapped HYPE (WHYPE) المباشر لليوم هو USD 15.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.11M. يتم تحديث سعر WHYPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped HYPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped HYPE خلال اليوم هو -7.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.20M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ -1.26531633024856 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ +1.7063356380 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HYPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.26531633024856
|-7.60%
|30 يوم
|$ +1.7063356380
|+11.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped HYPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-7.60%
+53.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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