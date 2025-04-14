سعر Wrapped gBera (WGBERA)
سعر Wrapped gBera (WGBERA) المباشر لليوم هو USD 3.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.38M. يتم تحديث سعر WGBERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped gBera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped gBera خلال اليوم هو -4.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.87M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ -0.18364331551118 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ -1.3978453370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.18364331551118
|-4.42%
|30 يوم
|$ -1.3978453370
|-35.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped gBera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-4.42%
-14.17%
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