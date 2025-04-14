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سعر Wrapped gBera (WGBERA) المباشر لليوم هو USD 3.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.38M . يتم تحديث سعر WGBERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped gBera الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped gBera خلال اليوم هو -4.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.87M

أداء سعر Wrapped gBera (WGBERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ -0.18364331551118 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ -1.3978453370 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped gBera مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.18364331551118 -4.42% 30 يوم $ -1.3978453370 -35.21% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped gBera (WGBERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped gBera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 24 ساعة مرتفع $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 عالية طوال الوقت $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) -4.42% تغير السعر (7 أيام) -14.17%

معلومات سوق Wrapped gBera (WGBERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: