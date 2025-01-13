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سعر Wrapped FIL (WFIL) المباشر لليوم هو USD 5.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped FIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.89K - تغيير سعر Wrapped FIL خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped FIL (WFIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +0.00584287 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ -1.2389227080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +1.1489328240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +1.3756867326006555 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00584287 +0.11% 30 يوم $ -1.2389227080 -24.01% 60 يوم $ +1.1489328240 +22.27% 90 يوم $ +1.3756867326006555 +36.35%

تحليل سعر Wrapped FIL (WFIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.09$ 5.09 $ 5.09 24 ساعة مرتفع $ 5.32$ 5.32 $ 5.32 عالية طوال الوقت $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -7.92%

معلومات سوق Wrapped FIL (WFIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: