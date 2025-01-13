سعر Wrapped FIL (WFIL)
سعر Wrapped FIL (WFIL) المباشر لليوم هو USD 5.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped FIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.89K
- تغيير سعر Wrapped FIL خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +0.00584287 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ -1.2389227080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +1.1489328240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +1.3756867326006555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00584287
|+0.11%
|30 يوم
|$ -1.2389227080
|-24.01%
|60 يوم
|$ +1.1489328240
|+22.27%
|90 يوم
|$ +1.3756867326006555
|+36.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+0.11%
-7.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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