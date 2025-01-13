شعار Wrapped FIL

سعر Wrapped FIL (WFIL)

USD

مخطط سعر Wrapped FIL (WFIL) المباشر

$5.16
$5.16$5.16
+0.10%(1D)

سعر Wrapped FIL (WFIL) لليوم

سعر Wrapped FIL (WFIL) المباشر لليوم هو USD 5.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped FIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.89K
- تغيير سعر Wrapped FIL خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped FIL (WFIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +0.00584287 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ -1.2389227080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +1.1489328240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped FIL مقابل USD هو $ +1.3756867326006555 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00584287+0.11%
30 يوم$ -1.2389227080-24.01%
60 يوم$ +1.1489328240+22.27%
90 يوم$ +1.3756867326006555+36.35%

تحليل سعر Wrapped FIL (WFIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped FIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 5.09
$ 5.09$ 5.09

$ 5.32
$ 5.32$ 5.32

$ 9.25
$ 9.25$ 9.25

+0.28%

+0.11%

-7.92%

معلومات سوق Wrapped FIL (WFIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.89K
$ 76.89K$ 76.89K

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped FIL ( WFIL )

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WFIL إلى العملات المحلية

1 WFIL إلى AUD
A$8.3592
1 WFIL إلى GBP
4.1796
1 WFIL إلى EUR
5.0052
1 WFIL إلى USD
$5.16
1 WFIL إلى MYR
RM23.1684
1 WFIL إلى TRY
182.664
1 WFIL إلى JPY
¥813.5772
1 WFIL إلى RUB
524.4108
1 WFIL إلى INR
444.6372
1 WFIL إلى IDR
Rp84,590.1504
1 WFIL إلى PHP
304.44
1 WFIL إلى EGP
￡E.260.58
1 WFIL إلى BRL
R$31.5792
1 WFIL إلى CAD
C$7.4304
1 WFIL إلى BDT
632.2548
1 WFIL إلى NGN
8,037.3708
1 WFIL إلى UAH
219.1452
1 WFIL إلى VES
Bs273.48
1 WFIL إلى PKR
Rs1,443.3552
1 WFIL إلى KZT
2,735.9352
1 WFIL إلى THB
฿178.9488
1 WFIL إلى TWD
NT$170.8476
1 WFIL إلى CHF
Fr4.6956
1 WFIL إلى HKD
HK$40.1448
1 WFIL إلى MAD
.د.م52.0644