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سعر Wrapped BounceBit (WBB) المباشر لليوم هو USD 0.344256 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BounceBit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.54K - تغيير سعر Wrapped BounceBit خلال اليوم هو -0.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BounceBit (WBB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ -0.0029929046531964 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ -0.0931383919 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ +0.0270627215 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ +0.0098528321667496 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0029929046531964 -0.86% 30 يوم $ -0.0931383919 -27.05% 60 يوم $ +0.0270627215 +7.86% 90 يوم $ +0.0098528321667496 +2.95%

تحليل سعر Wrapped BounceBit (WBB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BounceBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.340458$ 0.340458 $ 0.340458 24 ساعة مرتفع $ 0.355519$ 0.355519 $ 0.355519 عالية طوال الوقت $ 0.863107$ 0.863107 $ 0.863107 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -0.86% تغير السعر (7 أيام) -25.39%

معلومات سوق Wrapped BounceBit (WBB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: