سعر Wrapped BounceBit (WBB)
سعر Wrapped BounceBit (WBB) المباشر لليوم هو USD 0.344256. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BounceBit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.54K
- تغيير سعر Wrapped BounceBit خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ -0.0029929046531964 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ -0.0931383919 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ +0.0270627215 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BounceBit مقابل USD هو $ +0.0098528321667496 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0029929046531964
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0931383919
|-27.05%
|60 يوم
|$ +0.0270627215
|+7.86%
|90 يوم
|$ +0.0098528321667496
|+2.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BounceBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.86%
-25.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped BB (WBB) is a token pegged to the value of BounceBit Coin (BB), the native token of the BounceBit network. Similar to wrapped ETH (WETH) and wrapped BNB (WBNB), WBB allows users to use BB to participate in DeFi, such as providing liquidity in liquidity pools, yield farming and trading on decentralized exchanges (DEXs).
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