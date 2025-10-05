معلومات سعر Worlds First Memecoin (LOLCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00205134 $ 0.00205134 $ 0.00205134 24 ساعة منخفض $ 0.00255007 $ 0.00255007 $ 0.00255007 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00205134$ 0.00205134 $ 0.00205134 24 ساعة مرتفع $ 0.00255007$ 0.00255007 $ 0.00255007 عالية طوال الوقت $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 أدنى سعر $ 0.00065843$ 0.00065843 $ 0.00065843 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) +11.68% تغير السعر (7 أيام) -3.68% تغير السعر (7 أيام) -3.68%

سعر Worlds First Memecoin (LOLCOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00230805. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOLCOIN بين أدنى سعر $ 0.00205134 وأعلى سعر $ 0.00255007، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOLCOIN على الإطلاق هو $ 0.00795894، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00065843.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOLCOIN +1.11% على مدار الساعة الماضية، +11.68% على مدار 24 ساعة، و -3.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

القيمة السوقية $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M إمداد دورة التداول 999.61M 999.61M 999.61M إجمالي العرض 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

القيمة السوقية الحالية لـ Worlds First Memecoin هي $ 2.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOLCOIN يبلغ 999.61M، مع إجمالي عرض 999612754.218761. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.31M.