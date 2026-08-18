سعر World Peace اليوم

السعر المباشر لمشروع World Peace (PEACE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEACE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEACE.

يحتل World Peace حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,900، مع عرض متداول قدره 985.65M PEACE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEACE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00122705، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEACE بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و-17.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق World Peace (PEACE)

القيمة السوقية $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K إمداد دورة التداول 985.65M 985.65M 985.65M إجمالي العرض 995,647,322.0 995,647,322.0 995,647,322.0

القيمة السوقية الحالية لـ World Peace هي $ 43.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEACE يبلغ 985.65M، مع إجمالي عرض 995647322.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.90K.