سعر Workie (WORKIE)
سعر Workie (WORKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 438.48K. يتم تحديث سعر WORKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Workie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.58K
- تغيير سعر Workie خلال اليوم هو -7.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Workie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Workie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Workie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Workie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.46%
|30 يوم
|$ 0
|-57.87%
|60 يوم
|$ 0
|+23.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Workie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-7.46%
-39.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WORKIE is the official workers memecoin on Base.
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