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سعر Wild Forest Token (WF) المباشر لليوم هو USD 0.03712285 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.08M . يتم تحديث سعر WF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wild Forest Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.90K - تغيير سعر Wild Forest Token خلال اليوم هو -6.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 55.77M

أداء سعر Wild Forest Token (WF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wild Forest Token مقابل USD هو $ -0.00240174282865595 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wild Forest Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wild Forest Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wild Forest Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00240174282865595 -6.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wild Forest Token (WF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wild Forest Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03713158$ 0.03713158 $ 0.03713158 24 ساعة مرتفع $ 0.03978443$ 0.03978443 $ 0.03978443 عالية طوال الوقت $ 0.079021$ 0.079021 $ 0.079021 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -6.07% تغير السعر (7 أيام) -24.29%

معلومات سوق Wild Forest Token (WF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: