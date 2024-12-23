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سعر Wicked (WICKED) المباشر لليوم هو USD 0.00185908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر WICKED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wicked الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.42K - تغيير سعر Wicked خلال اليوم هو +6.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Wicked (WICKED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ +0.00010596 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ +0.0001434652 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ +0.0052612386 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010596 +6.04% 30 يوم $ +0.0001434652 +7.72% 60 يوم $ +0.0052612386 +283.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wicked (WICKED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wicked: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00171691$ 0.00171691 $ 0.00171691 24 ساعة مرتفع $ 0.00209873$ 0.00209873 $ 0.00209873 عالية طوال الوقت $ 0.00447666$ 0.00447666 $ 0.00447666 تغير السعر (1 ساعة) -7.06% تغير السعر (1يوم) +6.04% تغير السعر (7 أيام) -19.03%

معلومات سوق Wicked (WICKED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: