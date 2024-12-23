سعر Wicked (WICKED)
سعر Wicked (WICKED) المباشر لليوم هو USD 0.00185908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر WICKED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wicked الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.42K
- تغيير سعر Wicked خلال اليوم هو +6.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ +0.00010596 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ +0.0001434652 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ +0.0052612386 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wicked مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010596
|+6.04%
|30 يوم
|$ +0.0001434652
|+7.72%
|60 يوم
|$ +0.0052612386
|+283.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wicked: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.06%
+6.04%
-19.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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