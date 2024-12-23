سعر Weirdo (WEIRDO)
سعر Weirdo (WEIRDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M. يتم تحديث سعر WEIRDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Weirdo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.48K
- تغيير سعر Weirdo خلال اليوم هو -3.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42B
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خلال اليوم، كان سعر Weirdo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Weirdo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Weirdo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Weirdo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.46%
|30 يوم
|$ 0
|-1.33%
|60 يوم
|$ 0
|+1.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Weirdo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.07%
-3.46%
-34.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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