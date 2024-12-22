سعر WDOT (WDOT)
سعر WDOT (WDOT) المباشر لليوم هو USD 6.96. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.52K. يتم تحديث سعر WDOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WDOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.63K
- تغيير سعر WDOT خلال اليوم هو -4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.15K
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خلال اليوم، كان سعر WDOT مقابل USD هو $ -0.344975715236256 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WDOT مقابل USD هو $ +0.9476736000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WDOT مقابل USD هو $ +4.2154917360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WDOT مقابل USD هو $ +2.646153518702177 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.344975715236256
|-4.72%
|30 يوم
|$ +0.9476736000
|+13.62%
|60 يوم
|$ +4.2154917360
|+60.57%
|90 يوم
|$ +2.646153518702177
|+61.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WDOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
-4.72%
-18.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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