سعر Warrior Coin (WAR)
سعر Warrior Coin (WAR) المباشر لليوم هو USD 0.00001591. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.23M. يتم تحديث سعر WAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Warrior Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.68K
- تغيير سعر Warrior Coin خلال اليوم هو -4.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 140.00B
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خلال اليوم، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Warrior Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-4.44%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tap Warrior is a pioneering tap-to-earn game on the Solana blockchain, seamlessly integrating meme culture with blockchain technology to offer an engaging and rewarding gaming experience. In Tap Warrior, players engage in tap-based gameplay to achieve higher scores, competing with others while earning rewards in the form of Warrior Coins, the game's native cryptocurrency. The game is accessible via Telegram, allowing players to participate without the need for additional software installations. Global Accessibility By leveraging Telegram's extensive user base, Tap Warrior has made the game globally accessible, lowering barriers to entry and allowing users to join and participate with minimal technical knowledge. The development team is committed to continuous evolution.
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