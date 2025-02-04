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سعر Warrior Coin (WAR) المباشر لليوم هو USD 0.00001591 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.23M . يتم تحديث سعر WAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Warrior Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.68K - تغيير سعر Warrior Coin خلال اليوم هو -4.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 140.00B

أداء سعر Warrior Coin (WAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Warrior Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Warrior Coin (WAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Warrior Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001297$ 0.00001297 $ 0.00001297 24 ساعة مرتفع $ 0.00001665$ 0.00001665 $ 0.00001665 عالية طوال الوقت $ 0.00001965$ 0.00001965 $ 0.00001965 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -4.44% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Warrior Coin (WAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: