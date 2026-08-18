سعر WAGMI Games اليوم

السعر المباشر لمشروع WAGMI Games (WAGMIGAMES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WAGMIGAMES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WAGMIGAMES.

يحتل WAGMI Games حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,218,292، مع عرض متداول قدره 2.10T WAGMIGAMES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WAGMIGAMES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WAGMIGAMES بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و+15.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق WAGMI Games (WAGMIGAMES)

القيمة السوقية $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M إمداد دورة التداول 2.10T 2.10T 2.10T إجمالي العرض 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WAGMI Games هي $ 1.22M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAGMIGAMES يبلغ 2.10T، مع إجمالي عرض 2200000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26M.