سعر Ventuals vHYPE اليوم

السعر المباشر لمشروع Ventuals vHYPE (VHYPE) اليوم هو $ 59.75، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VHYPE الحالي إلى USD هو $ 59.75 لكل VHYPE.

يحتل Ventuals vHYPE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 870,059، مع عرض متداول قدره 14.56K VHYPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VHYPE بين $ 58.6 (أدنى) و$ 59.87 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 75.86، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 20.62.

على المدى القصير، تحرك VHYPE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+7.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.97K.

معلومات سوق Ventuals vHYPE (VHYPE)

القيمة السوقية $ 870.06K$ 870.06K $ 870.06K الحجم (24 ساعة) $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 870.06K$ 870.06K $ 870.06K إمداد دورة التداول 14.56K 14.56K 14.56K إجمالي العرض 14,562.39814642408 14,562.39814642408 14,562.39814642408

القيمة السوقية الحالية لـ Ventuals vHYPE هي $ 870.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.97K. العرض المتداول لـ VHYPE يبلغ 14.56K، مع إجمالي عرض 14562.39814642408. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 870.06K.