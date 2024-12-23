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سعر Veno ETH (VETH) المباشر لليوم هو USD 3,266.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.10M . يتم تحديث سعر VETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Veno ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.33K - تغيير سعر Veno ETH خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.25K

أداء سعر Veno ETH (VETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Veno ETH مقابل USD هو $ -86.661035832213 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Veno ETH مقابل USD هو $ -69.9343933050 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Veno ETH مقابل USD هو $ +914.9231159250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Veno ETH مقابل USD هو $ +644.3995576379404 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -86.661035832213 -2.58% 30 يوم $ -69.9343933050 -2.14% 60 يوم $ +914.9231159250 +28.01% 90 يوم $ +644.3995576379404 +24.57%

تحليل سعر Veno ETH (VETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Veno ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,218.0$ 3,218.0 $ 3,218.0 24 ساعة مرتفع $ 3,392.82$ 3,392.82 $ 3,392.82 عالية طوال الوقت $ 4,083.99$ 4,083.99 $ 4,083.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) -18.21%

معلومات سوق Veno ETH (VETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: