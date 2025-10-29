معلومات سعر USEFUL COIN (USEFUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00392976$ 0.00392976 $ 0.00392976 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.38% تغير السعر (1يوم) +7.52% تغير السعر (7 أيام) +27.65% تغير السعر (7 أيام) +27.65%

سعر USEFUL COIN (USEFUL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USEFUL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSEFUL على الإطلاق هو $ 0.00392976، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USEFUL +2.38% على مدار الساعة الماضية، +7.52% على مدار 24 ساعة، و +27.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USEFUL COIN (USEFUL)

القيمة السوقية $ 157.02K$ 157.02K $ 157.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 157.02K$ 157.02K $ 157.02K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,723,088.971327 999,723,088.971327 999,723,088.971327

القيمة السوقية الحالية لـ USEFUL COIN هي $ 157.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USEFUL يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999723088.971327. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 157.02K.