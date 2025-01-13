سعر USDtb (USDTB)
سعر USDtb (USDTB) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDTB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDtb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 381.55
- تغيير سعر USDtb خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USDtb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDtb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDtb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDtb مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDtb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.00%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.
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