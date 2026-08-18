سعر Unfettered Ecosystem اليوم

السعر المباشر لمشروع Unfettered Ecosystem (SOULS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOULS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOULS.

يحتل Unfettered Ecosystem حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,230.38، مع عرض متداول قدره 1.09B SOULS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOULS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01236085، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOULS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Unfettered Ecosystem (SOULS)

القيمة السوقية $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K إمداد دورة التداول 1.09B 1.09B 1.09B إجمالي العرض 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unfettered Ecosystem هي $ 13.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOULS يبلغ 1.09B، مع إجمالي عرض 2250000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.28K.