معلومات سعر UltraXRP (ULTRAXRP) في (USD)

سعر UltraXRP (ULTRAXRP) في الوقت الحقيقي هو $2.51. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ULTRAXRP بين أدنى سعر $ 2.45 وأعلى سعر $ 2.58، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـULTRAXRP على الإطلاق هو $ 3.61، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2.09.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ULTRAXRP +0.04% على مدار الساعة الماضية، -1.40% على مدار 24 ساعة، و +9.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UltraXRP (ULTRAXRP)

القيمة السوقية الحالية لـ UltraXRP هي $ 42.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ULTRAXRP يبلغ 16.99K، مع إجمالي عرض 16993.27665744974. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.65K.