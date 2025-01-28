سعر Trader (TDE)
سعر Trader (TDE) المباشر لليوم هو USD 2.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.35M. يتم تحديث سعر TDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Trader الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.33K
- تغيير سعر Trader خلال اليوم هو +21.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 951.11K
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خلال اليوم، كان سعر Trader مقابل USD هو $ +0.443329 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Trader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Trader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Trader مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.443329
|+21.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Trader: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+21.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.
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