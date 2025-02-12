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سعر ToDing Protocol (TODING) المباشر لليوم هو USD 0.00138612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TODING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ToDing Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.43 - تغيير سعر ToDing Protocol خلال اليوم هو +1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ToDing Protocol (TODING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ -0.0001553615 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ -0.0002808855 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ -0.0000647105183715284 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.74% 30 يوم $ -0.0001553615 -11.20% 60 يوم $ -0.0002808855 -20.26% 90 يوم $ -0.0000647105183715284 -4.46%

تحليل سعر ToDing Protocol (TODING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ToDing Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135844$ 0.00135844 $ 0.00135844 24 ساعة مرتفع $ 0.00138612$ 0.00138612 $ 0.00138612 عالية طوال الوقت $ 0.00892236$ 0.00892236 $ 0.00892236 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.74% تغير السعر (7 أيام) +9.53%

معلومات سوق ToDing Protocol (TODING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: