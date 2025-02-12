سعر ToDing Protocol (TODING)
سعر ToDing Protocol (TODING) المباشر لليوم هو USD 0.00138612. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TODING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ToDing Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.43
- تغيير سعر ToDing Protocol خلال اليوم هو +1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ -0.0001553615 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ -0.0002808855 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ToDing Protocol مقابل USD هو $ -0.0000647105183715284 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.74%
|30 يوم
|$ -0.0001553615
|-11.20%
|60 يوم
|$ -0.0002808855
|-20.26%
|90 يوم
|$ -0.0000647105183715284
|-4.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ToDing Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.74%
+9.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The original dual liquidity pool token ToDing, launched on the 18th of July 2024, was the first token to have a dual liquidity pool. A 1.7% tax will be implemented on each transaction, and it will be channelled to a secondary liquidity pool which we named it the “Support Pool”. The Support Pool will continuously grow without experiencing any decrease. Since there are 2 liquidity pools, investors have the option to liquidate from either through PancakeSwap or the Support Pool. Investors have arbitrage opportunities and can choose to withdraw from whichever that benefits them more.
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