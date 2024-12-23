سعر Toby ToadGod (TOBY)
سعر Toby ToadGod (TOBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.86M. يتم تحديث سعر TOBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Toby ToadGod الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 818.54
- تغيير سعر Toby ToadGod خلال اليوم هو +10.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 377.99T
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خلال اليوم، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.73%
|30 يوم
|$ 0
|-29.42%
|60 يوم
|$ 0
|-24.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Toby ToadGod: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+10.73%
-22.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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