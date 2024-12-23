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سعر Toby ToadGod (TOBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.86M . يتم تحديث سعر TOBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Toby ToadGod الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 818.54 - تغيير سعر Toby ToadGod خلال اليوم هو +10.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 377.99T

أداء سعر Toby ToadGod (TOBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Toby ToadGod مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.73% 30 يوم $ 0 -29.42% 60 يوم $ 0 -24.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Toby ToadGod (TOBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Toby ToadGod: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +10.73% تغير السعر (7 أيام) -22.96%

معلومات سوق Toby ToadGod (TOBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: