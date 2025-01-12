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سعر toby (TOBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.93K . يتم تحديث سعر TOBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق toby الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.60 - تغيير سعر toby خلال اليوم هو +4.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M

أداء سعر toby (TOBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر toby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر toby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر toby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر toby مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.19% 30 يوم $ 0 -34.70% 60 يوم $ 0 -65.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر toby (TOBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر toby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +4.19% تغير السعر (7 أيام) -18.03%

معلومات سوق toby (TOBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: