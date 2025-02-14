سعر Tipja (TIPJA)
سعر Tipja (TIPJA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TIPJA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tipja الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.66
- تغيير سعر Tipja خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tipja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tipja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tipja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tipja مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-18.64%
|60 يوم
|$ 0
|-33.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tipja: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+1.20%
-17.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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