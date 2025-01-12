احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAVIDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAVIDO.

سعر Timeless Davido (DAVIDO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.93K . يتم تحديث سعر DAVIDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Timeless Davido الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.62 - تغيير سعر Timeless Davido خلال اليوم هو +1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Timeless Davido (DAVIDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.45% 30 يوم $ 0 -15.66% 60 يوم $ 0 -30.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Timeless Davido (DAVIDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Timeless Davido: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00329716$ 0.00329716 $ 0.00329716 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +1.45% تغير السعر (7 أيام) -9.75%

معلومات سوق Timeless Davido (DAVIDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: