سعر Timeless Davido (DAVIDO)
سعر Timeless Davido (DAVIDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.93K. يتم تحديث سعر DAVIDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Timeless Davido الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.62
- تغيير سعر Timeless Davido خلال اليوم هو +1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Timeless Davido مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.45%
|30 يوم
|$ 0
|-15.66%
|60 يوم
|$ 0
|-30.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Timeless Davido: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+1.45%
-9.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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