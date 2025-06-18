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سعر Tiger Alpha (SN107) المباشر لليوم هو USD 0.505246 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.08K . يتم تحديث سعر SN107 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tiger Alpha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tiger Alpha خلال اليوم هو +23.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.03K

أداء سعر Tiger Alpha (SN107) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tiger Alpha مقابل USD هو $ +0.095738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiger Alpha مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiger Alpha مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiger Alpha مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.095738 +23.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tiger Alpha (SN107)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiger Alpha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.409496$ 0.409496 $ 0.409496 24 ساعة مرتفع $ 0.56906$ 0.56906 $ 0.56906 عالية طوال الوقت $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +23.38% تغير السعر (7 أيام) -13.83%

معلومات سوق Tiger Alpha (SN107)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: