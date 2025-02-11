سعر TiFi (TIFI)
سعر TiFi (TIFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 469.22K. يتم تحديث سعر TIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TiFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K
- تغيير سعر TiFi خلال اليوم هو +2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.90T
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خلال اليوم، كان سعر TiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TiFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.26%
|30 يوم
|$ 0
|-14.58%
|60 يوم
|$ 0
|-34.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+2.26%
+6.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.
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