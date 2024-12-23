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سعر Ternoa (CAPS) المباشر لليوم هو USD 0.00461906 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.08M . يتم تحديث سعر CAPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ternoa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 506.62K - تغيير سعر Ternoa خلال اليوم هو -3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.75B

أداء سعر Ternoa (CAPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ternoa مقابل USD هو $ -0.000158084888976579 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ternoa مقابل USD هو $ +0.0023921395 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ternoa مقابل USD هو $ +0.0040484781 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ternoa مقابل USD هو $ +0.001292828188443796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000158084888976579 -3.30% 30 يوم $ +0.0023921395 +51.79% 60 يوم $ +0.0040484781 +87.65% 90 يوم $ +0.001292828188443796 +38.87%

تحليل سعر Ternoa (CAPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ternoa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00461861$ 0.00461861 $ 0.00461861 24 ساعة مرتفع $ 0.00492294$ 0.00492294 $ 0.00492294 عالية طوال الوقت $ 0.227823$ 0.227823 $ 0.227823 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) -3.30% تغير السعر (7 أيام) -21.93%

معلومات سوق Ternoa (CAPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: