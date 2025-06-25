سعر TENET (TENET)
سعر TENET (TENET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.51K. يتم تحديث سعر TENET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TENET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TENET خلال اليوم هو +4.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 421.35M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TENET مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TENET.
خلال اليوم، كان سعر TENET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TENET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TENET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TENET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.10%
|30 يوم
|$ 0
|-25.97%
|60 يوم
|$ 0
|-31.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TENET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+4.10%
-18.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TENET is a DeFi-focused EVM Layer-1 bringing liquidity and yield opportunities to LSDs. TENET allows LSDs to re-stake to its network and be used in TENET's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created. After an LSD is staked to TENET, users get back an LLSD, which can be used throughout TENET’s ecosystem. LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) is TENET’s overcollateralized stablecoin minted from LSDs, and it the first-ever interest bearing stablecoin backed by a basket of liquid assets. What makes TENET unique? It is the only active EVM layer-1 operating on Cosmos. This delivers maximum composability of money, while making development exceptionally easy. All Cosmos assets can natively move to TENET. The vast code libraries of EVM networks like Ethereum can likewise be used on TENET. The blockchain’s consensus model is an industry-first: Validate through major token’s liquid staking derivatives. This makes TENET welcoming to other blockchains rather than an aggressive competitor. Validation through major network’s tokens makes TENET the hardest network to attack, as it has the combined security of Ethereum, Polygon, BNB Chain, and other networks. The ability to mint LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) from the LSDs that validate TENET give major liquidity advantages. Network validators have an added layer of liquidity on TENET, while they earn the yields of the LSDs. This makes DeFi instantly more liquid on the TENET blockchain. TENET is also the first blockchain to be run on native gauges. Similar to Curve Finance, the TENET token can be staked for veTenet and vote on how rewards will be distributed throughout the LSDs and apps on its entire native ecosystem. TENET is the first blockchain to ever do this at the base level, allowing a new era of what's possible from a Layer-1 token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TENET (TENET) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TENET والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TENET إلى VND
₫--
|1 TENET إلى AUD
A$--
|1 TENET إلى GBP
￡--
|1 TENET إلى EUR
€--
|1 TENET إلى USD
$--
|1 TENET إلى MYR
RM--
|1 TENET إلى TRY
₺--
|1 TENET إلى JPY
¥--
|1 TENET إلى RUB
₽--
|1 TENET إلى INR
₹--
|1 TENET إلى IDR
Rp--
|1 TENET إلى KRW
₩--
|1 TENET إلى PHP
₱--
|1 TENET إلى EGP
￡E.--
|1 TENET إلى BRL
R$--
|1 TENET إلى CAD
C$--
|1 TENET إلى BDT
৳--
|1 TENET إلى NGN
₦--
|1 TENET إلى UAH
₴--
|1 TENET إلى VES
Bs--
|1 TENET إلى PKR
Rs--
|1 TENET إلى KZT
₸--
|1 TENET إلى THB
฿--
|1 TENET إلى TWD
NT$--
|1 TENET إلى AED
د.إ--
|1 TENET إلى CHF
Fr--
|1 TENET إلى HKD
HK$--
|1 TENET إلى MAD
.د.م--
|1 TENET إلى MXN
$--
|1 TENET إلى PLN
zł--