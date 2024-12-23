سعر Tellor Tributes (TRB)
سعر Tellor Tributes (TRB) المباشر لليوم هو USD 59.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.62M. يتم تحديث سعر TRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tellor Tributes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.71M
- تغيير سعر Tellor Tributes خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.64M
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خلال اليوم، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ +0.162162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ -5.7441270890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ -3.1081744070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ -14.66670658298165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.162162
|+0.27%
|30 يوم
|$ -5.7441270890
|-9.64%
|60 يوم
|$ -3.1081744070
|-5.22%
|90 يوم
|$ -14.66670658298165
|-19.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tellor Tributes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+0.27%
-19.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
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