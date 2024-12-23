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سعر Tellor Tributes (TRB) المباشر لليوم هو USD 59.53 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.62M . يتم تحديث سعر TRB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tellor Tributes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.71M - تغيير سعر Tellor Tributes خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.64M

أداء سعر Tellor Tributes (TRB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ +0.162162 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ -5.7441270890 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ -3.1081744070 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tellor Tributes مقابل USD هو $ -14.66670658298165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.162162 +0.27% 30 يوم $ -5.7441270890 -9.64% 60 يوم $ -3.1081744070 -5.22% 90 يوم $ -14.66670658298165 -19.76%

تحليل سعر Tellor Tributes (TRB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tellor Tributes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 57.88$ 57.88 $ 57.88 24 ساعة مرتفع $ 61.15$ 61.15 $ 61.15 عالية طوال الوقت $ 593.09$ 593.09 $ 593.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) -19.83%

معلومات سوق Tellor Tributes (TRB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: