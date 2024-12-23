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سعر Taurus (TAURUS) المباشر لليوم هو USD 0.00282044 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.82M . يتم تحديث سعر TAURUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Taurus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.10K - تغيير سعر Taurus خلال اليوم هو +8.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Taurus (TAURUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ +0.00021586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ -0.0008637856 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021586 +8.29% 30 يوم $ -0.0008637856 -30.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Taurus (TAURUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Taurus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.002552$ 0.002552 $ 0.002552 24 ساعة مرتفع $ 0.00297923$ 0.00297923 $ 0.00297923 عالية طوال الوقت $ 0.00792814$ 0.00792814 $ 0.00792814 تغير السعر (1 ساعة) +2.10% تغير السعر (1يوم) +8.29% تغير السعر (7 أيام) -60.17%

معلومات سوق Taurus (TAURUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: