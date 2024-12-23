سعر Taurus (TAURUS)
سعر Taurus (TAURUS) المباشر لليوم هو USD 0.00282044. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.82M. يتم تحديث سعر TAURUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Taurus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.10K
- تغيير سعر Taurus خلال اليوم هو +8.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ +0.00021586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ -0.0008637856 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taurus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021586
|+8.29%
|30 يوم
|$ -0.0008637856
|-30.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Taurus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.10%
+8.29%
-60.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Taurus, the Bull 🐂, resonates with the grounding and stabilizing energy of mid-spring, from mid-April to mid-May. Representing strength and reliability, Taurus season is a time to appreciate comfort and persistence. 🌿 Harness the nurturing and steadfast power of Taurus!
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