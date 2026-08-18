سعر Talisman اليوم

السعر المباشر لمشروع Talisman (SEEK) اليوم هو $ 0.00928775، مع تغير بنسبة 2.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEEK الحالي إلى USD هو $ 0.00928775 لكل SEEK.

يحتل Talisman حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,804، مع عرض متداول قدره 9.02M SEEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEEK بين $ 0.00928704 (أدنى) و$ 0.00928838 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4532، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00928478.

على المدى القصير، تحرك SEEK بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-1.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.71.

معلومات سوق Talisman (SEEK)

القيمة السوقية $ 83.80K$ 83.80K $ 83.80K الحجم (24 ساعة) $ 4.71$ 4.71 $ 4.71 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 928.78K$ 928.78K $ 928.78K إمداد دورة التداول 9.02M 9.02M 9.02M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Talisman هي $ 83.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.71. العرض المتداول لـ SEEK يبلغ 9.02M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 928.78K.