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سعر Synatra Staked USDC (YUSD) المباشر لليوم هو USD 1.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M . يتم تحديث سعر YUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synatra Staked USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.97K - تغيير سعر Synatra Staked USDC خلال اليوم هو +0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.83M

أداء سعر Synatra Staked USDC (YUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synatra Staked USDC مقابل USD هو $ +0.00934143 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synatra Staked USDC مقابل USD هو $ +0.0399367080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synatra Staked USDC مقابل USD هو $ +0.1460647440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synatra Staked USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00934143 +0.74% 30 يوم $ +0.0399367080 +3.17% 60 يوم $ +0.1460647440 +11.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Synatra Staked USDC (YUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synatra Staked USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 24 ساعة مرتفع $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.74% تغير السعر (7 أيام) +0.75%

معلومات سوق Synatra Staked USDC (YUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: