سعر sudoswap (SUDO)
سعر sudoswap (SUDO) المباشر لليوم هو USD 0.0430023. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر SUDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sudoswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر sudoswap خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.40M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUDO.
خلال اليوم، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.00058570682265647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.0175290146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.0251029409 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.10286988919638975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00058570682265647
|-1.34%
|30 يوم
|$ -0.0175290146
|-40.76%
|60 يوم
|$ -0.0251029409
|-58.37%
|90 يوم
|$ -0.10286988919638975
|-70.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sudoswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-1.34%
-15.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUDO إلى VND
₫1,102.6219743
|1 SUDO إلى AUD
A$0.067943634
|1 SUDO إلى GBP
￡0.032681748
|1 SUDO إلى EUR
€0.037412001
|1 SUDO إلى USD
$0.0430023
|1 SUDO إلى MYR
RM0.190070166
|1 SUDO إلى TRY
₺1.634517423
|1 SUDO إلى JPY
¥6.133418049
|1 SUDO إلى RUB
₽3.644444925
|1 SUDO إلى INR
₹3.697337754
|1 SUDO إلى IDR
Rp716.704713318
|1 SUDO إلى KRW
₩61.519520403
|1 SUDO إلى PHP
₱2.454141261
|1 SUDO إلى EGP
￡E.2.204297898
|1 SUDO إلى BRL
R$0.251993478
|1 SUDO إلى CAD
C$0.059343174
|1 SUDO إلى BDT
৳5.214028875
|1 SUDO إلى NGN
₦68.365916586
|1 SUDO إلى UAH
₴1.776425013
|1 SUDO إلى VES
Bs3.0531633
|1 SUDO إلى PKR
Rs12.031613517
|1 SUDO إلى KZT
₸22.177146156
|1 SUDO إلى THB
฿1.439286981
|1 SUDO إلى TWD
NT$1.39327452
|1 SUDO إلى AED
د.إ0.157818441
|1 SUDO إلى CHF
Fr0.034831863
|1 SUDO إلى HKD
HK$0.333267825
|1 SUDO إلى MAD
.د.م0.399061344
|1 SUDO إلى MXN
$0.871226598