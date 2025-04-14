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سعر sudoswap (SUDO)

USD

مخطط سعر sudoswap (SUDO) المباشر

$0.04299399
$0.04299399$0.04299399
-1.30%(1D)

سعر sudoswap (SUDO) لليوم

سعر sudoswap (SUDO) المباشر لليوم هو USD 0.0430023. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر SUDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sudoswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر sudoswap خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.40M

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أداء سعر sudoswap (SUDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.00058570682265647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.0175290146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.0251029409 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.10286988919638975 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00058570682265647-1.34%
30 يوم$ -0.0175290146-40.76%
60 يوم$ -0.0251029409-58.37%
90 يوم$ -0.10286988919638975-70.52%

تحليل سعر sudoswap (SUDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sudoswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.04063748
$ 0.04063748$ 0.04063748

$ 0.04379733
$ 0.04379733$ 0.04379733

$ 4.16
$ 4.16$ 4.16

-0.67%

-1.34%

-15.93%

معلومات سوق sudoswap (SUDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

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25.40M
25.40M 25.40M

ما هو sudoswap ( SUDO )

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

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عملة SUDO إلى العملات المحلية

1 SUDO إلى VND
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1 SUDO إلى AUD
A$0.067943634
1 SUDO إلى GBP
0.032681748
1 SUDO إلى EUR
0.037412001
1 SUDO إلى USD
$0.0430023
1 SUDO إلى MYR
RM0.190070166
1 SUDO إلى TRY
1.634517423
1 SUDO إلى JPY
¥6.133418049
1 SUDO إلى RUB
3.644444925
1 SUDO إلى INR
3.697337754
1 SUDO إلى IDR
Rp716.704713318
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1 SUDO إلى PHP
2.454141261
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￡E.2.204297898
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C$0.059343174
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