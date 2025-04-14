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سعر sudoswap (SUDO) المباشر لليوم هو USD 0.0430023 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر SUDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sudoswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر sudoswap خلال اليوم هو -1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.40M

أداء سعر sudoswap (SUDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.00058570682265647 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.0175290146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.0251029409 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sudoswap مقابل USD هو $ -0.10286988919638975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00058570682265647 -1.34% 30 يوم $ -0.0175290146 -40.76% 60 يوم $ -0.0251029409 -58.37% 90 يوم $ -0.10286988919638975 -70.52%

تحليل سعر sudoswap (SUDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sudoswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04063748$ 0.04063748 $ 0.04063748 24 ساعة مرتفع $ 0.04379733$ 0.04379733 $ 0.04379733 عالية طوال الوقت $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -1.34% تغير السعر (7 أيام) -15.93%

معلومات سوق sudoswap (SUDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: